Появилось видео, на котором "беркутовцы" бьют Луценко в лицо

Появилось видео, на котором видно, как оппозиционер Юрий Луценко получил увечия от "беркутовцев" во время столкновений ночью 10 числа.

Видео доступно на сайте Громадського ТБ.

Ранее в МВД утверждали, что правоохранители не били Луценко возле Святошинского райуправления милиции.

Также имеется полная видеозапись.