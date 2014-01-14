Появилось видео, на котором "беркутовцы" бьют Луценко в лицо

15:49, 14 января 2014
Политика
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На видео четко зафиксирован момент, когда Луценко получает удар в лицо от сотрудника "Беркута".

Появилось видео, на котором видно, как оппозиционер Юрий Луценко получил увечия от "беркутовцев" во время столкновений ночью 10 числа.

Видео доступно на сайте Громадського ТБ.

Ранее в МВД утверждали, что правоохранители не били Луценко возле Святошинского райуправления милиции.

Также имеется полная видеозапись.

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