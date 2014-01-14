Появилось видео, на котором "беркутовцы" бьют Луценко в лицо
15:49, 14 января 2014Политика
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На видео четко зафиксирован момент, когда Луценко получает удар в лицо от сотрудника "Беркута".
Появилось видео, на котором видно, как оппозиционер Юрий Луценко получил увечия от "беркутовцев" во время столкновений ночью 10 числа.
Видео доступно на сайте Громадського ТБ.
Ранее в МВД утверждали, что правоохранители не били Луценко возле Святошинского райуправления милиции.
Также имеется полная видеозапись.
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