Оппозиция будет призывать Запад бойкотировать депутатов, голосовавших за "законы 16 января"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на брифинге по итогам совещания оппозиции в Штабе национального сопротивления.

Яценюк отметил, что на совместном заседании оппозиции был принят ряд решений, каким образом дальше украинская оппозиция вместе с народом будет бороться за свои права.

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“Мы подготовили и обращаемся ко всем национальным парламентам стран - членов Европейского Союза, к Конгрессу и Сенату Соединенных Штатов, парламенту Канады, к нашим западным партнерам с обращением относительно того, что в Украине уничтожается демократия. И с обращением относительно бойкота всех депутатов Верховной Рады Украины, которые принимали участие и голосовали за эти позорные законопроекты”, - сказал Яценюк.

Также он добавил, что оппозиция призывает к бойкоту тех двусторонних и многосторонних парламентских комиссий, которые созданы между Украиной и соответствующими странами, а также к введению санкций относительно тех лиц, которые “фальсифицировали законы, и которые уничтожали украинский парламентаризм”.