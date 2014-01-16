Верховная Рада превращает Украину в полицейскую диктатуру: опасные нормы, принятые 16 января

За законопроект № 3879 авторства Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан" поднятием руками проголосовали 235 депутатов.

Мобильная связь

Отныне при покупке SIM-карты граждане будут обязаны предъявлять паспорта. Мобильные операторы обязаны заключать с клиентами договора с указанием паспортных данных.

Блокирование интернета и слежка

Нацкомиссии по регулированию в сфере связи и информатизации получила право обязать интернет-провайдеров ограничивать доступ своих абонентов к сайтам всемирной сети, через которые осуществляется распространение информации, противоречащей законодательству, или через которые осуществляется деятельность информагентств без государственной регистрации.

Невыполнение требований НКРСИ влечет наложение штрафа на телеком-операторов от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов.

Кроме того, операторы телекоммуникаций и интернет-провайдеры будут обязаны за собственные средства закупать и устанавливать оборудование для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивать функционирование этих технических средств и способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Также телеком-операторы и провайдеры должны будут проводить лицензирование услуг доступа к сети интернет.

Митинги и протесты

Движение в автоколоннах с более чем 5 авто без согласования с МВД наказываются штрафом от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права управления транспортными средствами на 1-2 года с изъятием транспортного средства.

Штраф в размере от 150 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест сроком до 15 суток накладывается за участие в собраниях, митинге, уличных шествиях в маске, шлеме или шарфе или шапке, утрудняющих идентификацию лица.

Такая же форма наказания предусмотрена для митингующих, если у них найдут оружие, пиротехнические средства, слезоточивый газ.

Такая же форма наказания предусмотрена за участие в митингах в форменной одежде или одежде, похожей на форму военнослужащих.

Установка малых архитектурных форм без разрешения правоохранителей - наложение штрафа от 250 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест сроком до 15 суток.

Захват зданий

Блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти и объединений граждан, с сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов могут наказать тюрьмой сроком от 5 до 10 лет (раньше - до 8 лет).

Публичные призывы к захвату зданий или сооружений, блокированию доступа к жилью, предприятиям, а также распространение, изготовление или хранение материалов такого содержания наказываются ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Ранее такие преступления наказывались штрафом до 50 необлагаемых минимумов или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

Информация о чиновниках

За незаконный сбор, хранение или распространение конфиденциальной информации о судье, его близких родственниках или членах семьи, а также оскорбление или оказание давления на судью теперь можно получить штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов или два года тюрьмы.

Максимальная санкция за аналогичные действия в отношении работника правоохранительного органа и его родственников и семьи - арест на срок до шести месяцев.

Клевета

Рада поддержала введение ответственности за распространение клеветы, в том числе в интернете.

Согласно закону, Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 151 "Клевета" .

Под клеветой понимается "умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица".

В качестве наказания предусмотрены "штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года".

Отдельным пунктом выделена "клевета в произведении, публично демонстрируется, в средствах массовой информации или в сети Интернет, а так же совершенное лицом, ранее судимым за клевету".

Такое нарушение наказывается штрафом "от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года" .

В то же время клевета, вместе с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, теперь может караться исправительными работами на срок от одного до двух лет или ограничением свободы на срок до двух лет.