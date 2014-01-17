Суд отказался вернуть "Батькивщине" изъятое во время обыска в офисе имущество

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», текст постановления зачитала следственный судья Екатерина Москаленко.

В ходе выступления представитель партии "Батькивщина" Николай Павленко настаивал на удовлетворении ходатайства о возвращении изъятого имущества. По его словам, во время обыска следователи и "люди в черном" изъяли даже огнетушители и много других вещей, которые не имели никакого отношения к постановлению на обыск.

Адвокаты "Батькивщина" также просили судью приобщить к материалам дела видео захвата офиса и изъятия серверов.

Судья отказалась это сделать и даже не захотела просмотреть видео.

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В удовлетворении иска было отказано. На сегодняшнем заседании Москаленко зачитала лишь результативную часть решения суда. Полный текст постановления будет оглашен 22 января в 11.30.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2013 года вооруженные автоматами бойцы спецподразделения «Беркут» захватили офис партии «Батькивщина». По информации пресс-службы «Батькивщины», из офиса, расположенного на ул. Туровская, 13, были вынесены серверы.

Вместе с тем, в Управлении связей с общественностью МВД Украины объяснили, что обыск в офисе «Батькивщины» проводился по санкции суда.

В милиции отметили, что в МВД поступило обращение группы граждан относительно мошеннического завладения должностными лицами одной из коммерческих структур имуществом, которое принадлежит заявителям, – компьютерной техникой на сумму более 350 тыс. грн. Кроме того, в заявлении речь шла о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Отмеченные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, также зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.