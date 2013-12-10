Штурм офиса на Туровской: в МВД говорят, что "Батькивщина" здесь ни при чем (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гнатив.

“К политике, к политической партии “Батькивщина” это не имеет отношение”, - сказал он.

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Гнатив объяснил, что обыск в помещении по адресу: улица Туровская, 19-Б, проводился по санкции суда в рамках расследования уголовного производства в связи с обращением группы граждан, которое поступило к органам внутренних дел 6 декабря и в котором заявители отмечали, что, по их мнению, руководство коммерческой структуры - “МЦ Офис” завладело мошенническим путем имуществом, которое им принадлежит.

Как отметил Гнатив, по получении заявления было открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) и ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель начальника Главного следственного управления МВД сообщил, что перед обращением в суд для получения санкции на обыск помещения по указанному адресу следователями был предоставлен запрос и получен ответ из БТИ относительно идентификации того, кому принадлежит это помещение, после чего был осуществлен обыск.

На вопрос, какой была необходимость привлекать к обыску сотрудников спецподразделения “Беркут”, Гнатив ответил, что была информация о возможности возникновения проблем с попаданием в помещение и изъятием документов, и для этого было задействовано спецподразделение.

Отвечая на вопрос, есть ли на изъятых электронных носителях, как утверждают в “Батькивщине”, переписка партии, Гнатив сказал: «Мы еще не знаем, что хранится на этих серверах. Сейчас проводится экспертиза».

На пресс-конференции в пресс-центре Штаба национального сопротивления первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов заявил, что вчера при изъятии серверов из центрального офиса «Батькивщины» правоохранители не предоставили ни одного юридического документа, а также не составили ни одного описания вынесенного оборудования.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба ВО “Батькивщина”.

Он сообщил детали вчерашнего захвата правоохранителями центрального офиса партии в Киеве.

«Вооруженные подразделения заблокировали все выходы из офиса. Они перепрыгнули через забор, чтобы целеустремленно атаковать сервер партии. Все разговоры (милиции) о том, что перепутали дом с соседним офисным центром, - это бред», - отметил Турчинов.

«Они выломили двери, уложили работников лицам на пол и запрещали разговаривать, угрожая автоматами молодым ребятам, которые там работают», - добавил Турчинов.

«Это прямая агрессия со стороны власти, которую даже не прикрыли каким-то фальшивым уголовным делом, потому что эти дела не успевают штамповать», - заявил он.

Турчинов сообщил, что в результате вооруженного нападения из офиса были «украдены» серверы партии, на которых хранилась вся документация, и электронный архив, было повреждено оборудование, с помощью которому осуществлялась защищенная связь с регионами. При этом ни одного описания изъятого оборудования не было осуществлено.

«Такая преступная схема похищения носителей и серверов может привести к любым фальсификациям. Власть вышла за пределы законов», - убежден Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря вооруженные автоматами бойцы спецподразделения «Беркут» захватили офис партии «Батькивщина». По информации пресс-службы «Батькивщины», из офиса, расположенного на ул. Туровской, 13, были вынесены серверы.

Вместе с тем в Управлении связей с общественностью МВД Украины объяснили, что обыск в офисе «Батькивщина» проводился по санкции суда.

В милиции также отметили, что в МВД поступило обращение группы граждан относительно мошеннического завладения должностными лицами одной из коммерческих структур имуществом, которое принадлежит заявителям, – компьютерной техникой на сумму более 350 тыс. грн.

Кроме того, в заявлении речь шла о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц этой коммерческой структуры.

Отмеченные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а также зарегистрировано уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования на основании решения суда работниками милиции проведен обыск в помещении отмеченной коммерческой структуры по адресу: г. Киев, ул. Туровская, 19-Б.

Во время обыска изъята компьютерная техника и документы предприятия, которые имеют доказательное значение в уголовном производстве.

Видео: ТСН