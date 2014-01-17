Transparency International: Закон Олейника-Колесниченко уничтожит любые проявления гражданского неповиновения

В организации считают, что закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан" инициированный народными депутатами от Партии регионов Колесниченко и В.Олейником в случае его подписания Президентом Украины Виктором Януковичем уничтожит проявления гражданского неповиновения в Украине, начнет репрессии и превратит Украину в диктатуру, говорится в пресс-релизе Transparency International.

Как отмечают в организации, согласно закону, наложением штрафа, изъятием имущества и тюремными сроками до 6 лет накажут всех, причастных к экстремистским действиям.

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"Такими авторы закона, в частности, считают движение в колоннах в составе более пяти транспортных средств (все участники Автомайдана), осуществление деятельности информационного агентства без его государственной регистрации (все независимые интернет-сайты), проведение собраний, митингов уличных шествий и демонстраций у органов государственной власти (все участники Евромайдана), участие в массовом мероприятии в маске или шлеме (все отряды самообороны Евромайдана), установление без разрешения палаток или конструкций, используемых как сцена, звукоусиливающей аппаратуры (все организаторы протестов), предоставление для проведения митингов транспорта или создание условий для организации указанных мероприятий (​​все поставщики дров и провианта для Евромайдана), изготовление или распространение экстремистских материалов, в том числе через средства массовой информации, Интернет, социальные интернет-сети ( все инакомыслящие), клевета в произведении, которое публично демонстрируется в средствах массовой информации или в сети Интернет (все журналисты-расследователи), незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о судье, его близких родственниах или членах семьи (все общественные контролеры и журналисты-расследователи)", - сказано в сообщении.

Кроме того, заявили в организации, парламент Украины, следуя примеру России, официально ввел понятие «иностранный агент». Подобная норма уже действует более года в России. Для этого в закон «Об общественных объединениях» и в Налоговый Кодекс Украины внесли специальные дополнения.

Transparency International Украина отмечает, что "под это определение автоматически попадают все организации, адвокатирующие в Украине хоть какие-то реформы - от антикоррупционной или налоговой, до образовательной или аграрной".

По словам исполнительного директора Transparency International Украина Алексея Хмары: « Transparency International Украина представляет международную антикоррупционную организацию и получает финансирование из-за рубежа. А значит, мы являемся иностранными агентами. Мы собираем декларации министров, губернаторов и мэров и мониторим их стиль жизни. А значит, занимаемся клеветничеством. Мы влияем на антикоррупционные реформы в Украине, а значит, занимаемся политикой и особенно опасными экстремистами. Это не мои выдумки, такова логика принятого 16 января законопроекта № 3879».

Transparency International Украина призывает международное сообщество потребовать от Президента Украины Виктора Януковича безотлагательно ветировать проголосованный законопроект № 3879 и гарантировать украинцам неукоснительное соблюдение гражданских прав и свобод. В случае отказа Виктора Януковича это сделать или при подписании им закона требуем от Европейского Союза, США и международных организаций ввести жесткие санкции против всех должностных лиц, причастных к появлению и вступлению в силу законопроекта № 3879.