Freedom House предостерегает, что Украину ждут "темные времена"

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Freedom House решительно осуждает принятие украинской Радой (парламентом) законов, предусматривающих уголовную ответственность за клевету, накладывающих ограничения в российском стиле как на "иностранных агентов" на общественные организации, получающие финансирование из-за рубежа, и наказывающих участие в акциях протеста. Freedom House призывает Владимира Рыбака, спикера Верховной Рады и украинского президента Виктора Януковича отклонить законы, нарушающие обязательства Украины придерживаться универсальных прав человека", - сказано в сообщении.

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"Печально видеть, как демократически избранная власть Украины удаляется от демократических стремлений украинского народа", - заявил президент Freedom House Дэвид Крамер. По его мнению, в случае вступления в силу принятых вчера законов Украину ожидают "темные времена".

Ранее обеспокоенность принятым Радой пакетом законов высказали в организации "Репортеры без границ". В организации заявили, что поражены поспешностью принятия в украинском парламенте закона «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» (авторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Владимир Олейник и Вадим Колесниченко), который копирует некоторые из самых репрессивных положений российского законодательства.