МФ "Возрождение": закон о допмерах защиты безопасности граждан сворачивает демократию в Украине

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фонда «Видродження» («Возрождение»).

«Сегодня в стенах Верховной Рады Украины состоялась беспрецедентная по своей дерзости атака на базовые права человека и гражданские свободы, что ставит под сомнение демократическую природу украинского государства и открывает путь к массовым репрессиям против ее граждан.

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С грубым нарушением регламента и без обсуждения было принято репрессивный законопроект № 3879 «О внесении изменений в Закон Украины ”О судоустройстве и статусе судей” и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан», - говорится в документе.

Также в фонде напомнили, что 30 ноября прошлого года приказом исполнительной власти было кроваво разогнано мирное собрание Евромайдана.

«Общество ответило на это массовыми в истории Украины мирными акциями протеста. В свою очередь, вместо переговоров, поиска консенсуса и урегулирования кризиса цивилизованным путем с помощью принятого закона власть сегодня пытается легитимизировать грядущие репрессии, грубо лишить людей основных прав и свобод, тем самым - разогнать гражданское общество и избавиться от протестов на всех майданах страны», - отмечается в документе.

Закон существенно ограничивает свободу мирных собраний, требуя получать разрешение в МВД как на порядок их проведения, так и на создание элементарных условий для массовых мероприятий (тенты, сцена и т.д.), полностью выводит за сферу ответственности всех, причастных к кровавым событиям на Евромайдане, создает правовые основания для введения цензуры, когда сами и прокуроры решают об открытии уголовного производства за критические высказывания в сторону власти.

Также в фонде «Видродження» («Возрождение») считают, что возможность обвинения в экстремизме, понятие которого остается в законе размытым, полностью развязывает власти руки для произвольных обвинений и привлечения граждан к уголовной ответственности. Закон существенно уменьшает пространство свободы слова, фактически запрещая создание и деятельность независимых информационных агентств в сети Интернет, добавили в фонде.

Авторы документа убеждены, что через принятие законопроекта власть пытается скопировать путинские технологии дискредитации и установления тотального контроля над неправительственными организациями, которые получают содействие от демократических стран и фондов, требуя от них регистрации в качестве ”иностранных агентов” и вводя налоговые механизмы ограничения финансовой помощи для общественного активности.

Кроме того, закон атакует фундаментальные гражданские свободы - свободу слова, свободу мирных собраний, свободу объединений. Именно поэтому его истинное правовое значение ничтожно, и он не имеет права на существование в независимой Украине. Этот нелепый закон является еще одним свидетельством антидемократических намерений тех, кто его принимал.

Фонд «Видродження» («Возрождение») призывает всех представителей гражданского общества, всех граждан, для которых права и свободы являются ценностью, выступить против закона, который утверждает авторитарный режим в Украине.