США считают недемократичными законы, принятые ВР

"США выражают глубокую обеспокоенность тем, что Рада протолкнула несколько противоречивых законов, не придерживаясь предусмотренных процедур. Некоторые из этих законов ограничат право на мирные протесты и свободу слова, подвергнут давлению независимые медиа и воспрепятствуют работе неправительственных организаций", - говорится в заявлении, которое цитирует Голос Америки.

Согласно тексту заявления Государственного департамента, процесс и суть сегодняшних действий Рады заставляют сомневаться в преданности Украины демократическим нормам.

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Государственный департамент призывает правительство Украины не отказываться от универсальных демократических принципов.

"Мы призываем правительство Украины гарантировать соответствие законодательства страны озвученной Украиной преданности демократическим обязательствам Украины перед ОБСЕ и желанию ее народа свободно пользоваться свободой слова, собраний и объединений", - говорится в заявлении.

"Настоящая демократия не может функционировать без диалога, компромиссов, права на мирное несогласие и законы, которые поддерживаются народом", - напоминает заявление.

В четверг большинство в Верховной Раде приняло ряд законов без обсуждения и без участия депутатов от оппозиции, голосами членов фракций Партии регионов, КПУ, а также некоторых внефракционных.

За часть этих законов голосовали сразу за основу и в целом, и без электронной системы - поднятием рук.

Среди введенных изменений - возвращение уголовного преследования за "клевету " и внесение в Уголовный кодекс статьи об "экстремистской деятельности", которая определяется весьма широко.