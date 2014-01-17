Омбудсмен осуществит анализ резонансного закона о дополнительных мерах защиты безопасности граждан

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В Секретариат Уполномоченного поступили многочисленные сообщения от представителей институтов гражданского общества, в которых речь идет об угрозах правам и свободам человека, которые несет данный закон в частности в части деятельности общественных объединений, свободы слова и выражения взглядов, свободы мирных собраний, обеспечения безопасности дорожного движения и тому подобное.

По теме: Оппозиция планирует отменить принятые сегодня законопроекты

Анализ положений закона будет осуществлен в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, законом «О внесении изменений в Закон Украины ”О судоустройстве и статусе судей” и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан», в частности, вводятся наказания в виде штрафов и исправительных работ за клевету в средствах массовой информации и в Интернете; ответственность за экстремизм с возможностью лишения свободы сроком до 3 лет; ответственность за блокирование зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, с возможностью лишения свободы до 5 лет; ужесточается ответственность за нарушения во время проведения митингов и устанавливается возможность лишения свободы до 10 лет за организацию массовых беспорядков.