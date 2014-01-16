Оппозиция планирует отменить принятые сегодня законопроекты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», 10 проектов постановлений за подписями председателя фракции ВО "Батькивщина" Арсения Яценюка, председателя фракции ВО "Свобода" Олега Тягнибока и народного депутата от "Батькивщины" Андрея Пышного уже зарегистрированы в парламенте.

«Председатель Верховной Рады не имеет права подписывать принятые сегодня с нарушением Регламента законопроекты, пока в парламенте не будут проголосованы эти проекты постановлений», - сказано в сообщении.

Депутаты требуют отменить решения, принятые сегодня в ВР, из-за грубых нарушений Регламента Верховной Рады, в частности, статей 102, 116, 117.

"Ввиду имеющегося нарушения регламентных норм, руководствуясь частью 3 статьи 48 Регламента, народные депутаты Украины обратились к председательствующему на пленарном заседании с заявлением о несоблюдении требований Регламента при рассмотрении и голосовании отмеченного вопроса. Однако в нарушение части 4 данной статьи председательствующий безотлагательных мер для устранения приведенных нарушений Регламента не предпринял", - говорится в пояснительных записках к документам.

С учетом этого, соответствующие решения не могут считаться принятыми в соответствии с законом, и подлежат отмене предусмотренным Регламентом способом.

Проекты постановлений касаются десяти законопроектов:

- №3000 от 14.09.2013, "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (проект постановления №3000-П1).

- № 3587 от 08.11.2013, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме" (проект постановления № 3587-П).

- № 2178а от 30.05.2013, "О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины (об ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память, тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны ­ советских воинов­-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов­-интернационалистов и миротворцев" (проект постановления № 2178а -П).

- № 3855 от 09.01.2014, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме" (проект постановления № 3855-П).

- № 2179а от 30.05.2013, "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма" (проект постановления № 2179а-П).

- № 3883 от 14.01.2014, "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины" (проект постановления № 3883-П).

- № 3792 от 19.12.2013, "О внесении изменения в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи" (об отсрочке введения в действие положений пункта 6 раздела VI "Заключительные и переходные положения")" (проект постановления № 3792-П).

- №3837 от 27.12.2013, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей) (проект постановления №3837-П).

- №3879 от 14.01.2014, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан" (проект постановления №3879 -П).

- №3853­1 от 14.01.2014 "О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа" (проект постановления №3853­1-П1).

Справка УНИАН. Оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Голоса «за» объявлял председатель Счетной комиссии, депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Он буквально через несколько секунд после голосования называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что все депутаты, которые голосовали поднятием рук, подтвердят свои голоса персональными подписями.

Он отметил, что подтверждение подписями будет сделано для того, чтобы не возникало никаких вопросов о недостаточном количестве голосов для принятия решений.

Таким образом, был принят ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.