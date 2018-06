Европа должна оказать конкретную помощь для подписания Ассоциации - посол Украины при ЕС

Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины при Европейском Союзе Константина Елисеева изданию Financial Times, пишет ZN.UA. В письме автор прокомментировал публикацию FT об Украине от 12 ноября "На какой путь свернуть?" (Which way to turn?).

"Украина уже ясно показала, какой путь выбрать. Вы вряд ли найдете любое другое государство в Европе, которое только за последние полгода приложило подобные сверхусилия в деле фундаментальных реформ, несмотря на внешнее давление, описанное в статье. Это - доказательство четкого европейского выбора Украины, выбора в пользу болезненных, но жизненно важных реформ, вместо легкой и пассивной сдачи постсоветскому стилю правления", - пишет украинский дипломат.

"В то же время, это все еще неясно, готов ли ЕС принять этот непоколебимый выбор Украины. Несмотря на очевидный прогресс Украины, некоторые страны-участники ЕС продолжают прикрываться Юлией Тимошенко как оправданием для неподписания договора об ассоциации. Я сомневаюсь в честности такой позиции", - отметил он.

"ЕС придется разделить с Украиной ответственность за подписание соглашения об ассоциации. Евросоюз должен выйти за рамки декларативной солидарности с Украиной, которая только провоцирует дальнейшее внешнее давление третьей стороны и ее готовность наказать Украину за плохое поведение. В нынешних обстоятельствах нет никакой альтернативы подписанию договора об ассоциации на Вильнюсском саммите и его дальнейшему применению", - подчеркнул посол Украины в ЕС.

Елисеев также отметил выжидательную позицию ЕС относительно Украины. По его мнению, Евросоюз должен действовать, предлагая Украине конкретные виды поддержки.

По мнению дипломата, такими мерами должны стать: поддержка возобновления сотрудничества между Украиной и МВФ; оказание финансовой помощи; выход на европейские рынки украинской продукции, соответствующей нормам ЕС; направление помощи ЕС на потребности выполнения дальнейших реформ согласно договору об ассоциации; привлечение финансовых ресурсов для модернизации украинской газопранспортной системы и предотвращения реализации политически мотивированного проекта "Южный Поток"; продвижение в решении проблемы устаревших антидемпинговых мер против украинского экспорта, которая не сдвигается с места с конца 20-го века.

"ЕС все еще может повернуть свое лицо к Украине вместо поворачивания спиной в решающем моменте в европейской истории", - резюмировал Елисеев