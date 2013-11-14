СМИ: ЕС может подписать ассоциацию с Украиной и без освобождения Тимошенко до саммита в Вильнюсе

Европейский Союз может согласиться на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" даже без освобождения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, если Президент Украины Виктор Янукович пообещает решить этот вопрос.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на высокопоставленного дипломата в Брюсселе.

"Нельзя исключить, что соглашение будет подписано, даже если Тимошенко останется в тюрьме. В таком случае Янукович должен бы взять на себя соответствующие обязательства", - сказал дипломат на условиях анонимности.

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Он отметил, что окончательное решение относительно подписания или неподписания Соглашения с Украиной будет может быть принято в последний день перед самым саммитом.

"Окончательное решение может быть принято даже 27 ноября в Вильнюсе самими лидерами ЕС", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС предварительно планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.