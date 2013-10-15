Приглашение для СМИ: Круглый стол - Соглашение об ассоциации: какие перспективы для бизнеса?

ИНСТИТУТ ГОРШЕНИНА и ассоциация «ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО В УКРАИНЕ » приглашают Вас принять участие в работе украинского -французского круглого стола «Соглашение об ассоциации: какие перспективы для бизнеса?».

Мероприятие состоится 16 октября 2013 года в конференц -зале отеля Radisson Blu Hotel по адресу: ул. Ярославов Вал, 22 . Начало работы в 19:00.

Участники:

ЯН ТОМБИНСКИ, Посол , Глава Представительства Европейского Союза в Украине

АЛЕН РЕМИ, Посол Франции в Украине

АЛЕКСЕЙ АЗАРОВ, народный депутат Украины , первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности

АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ, народный депутат Украины , Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента , депутатской этики и обеспечения деятельности ВР

ОКСАНА ПРОДАН, народный депутат Украины , первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики , глава Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця »

ЖОСЛИН ГИТТОН, председатель Экономического и торгового отдела Делегации Евросоюза Модераторы мероприятия:

ТОМАС МОРО, Ассоциация «ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО В УКРАИНЕ»

ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, Институт Горшенина

в работе круглого стола также примут участие представители ведущих французских компаний - членов ассоциации «ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО В УКРАИНЕ» , украинские и европейские экономические эксперты , представители посольств и ведущих негосударственных организаций , украинские политики , журналисты отечественных и иностранных СМИ.

Контакты для аккредитации: ( 044 ) 230 49 62. Аккредитация СМИ обязательна .