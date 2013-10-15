Приглашение для СМИ: Круглый стол - Соглашение об ассоциации: какие перспективы для бизнеса?
ИНСТИТУТ ГОРШЕНИНА и ассоциация «ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО В УКРАИНЕ » приглашают Вас принять участие в работе украинского -французского круглого стола «Соглашение об ассоциации: какие перспективы для бизнеса?».
Мероприятие состоится 16 октября 2013 года в конференц -зале отеля Radisson Blu Hotel по адресу: ул. Ярославов Вал, 22 . Начало работы в 19:00.
Участники:
ЯН ТОМБИНСКИ, Посол , Глава Представительства Европейского Союза в Украине
АЛЕН РЕМИ, Посол Франции в Украине
АЛЕКСЕЙ АЗАРОВ, народный депутат Украины , первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности
АНДРЕЙ ПЫШНЫЙ, народный депутат Украины , Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента , депутатской этики и обеспечения деятельности ВР
ОКСАНА ПРОДАН, народный депутат Украины , первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики , глава Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця »
ЖОСЛИН ГИТТОН, председатель Экономического и торгового отдела Делегации Евросоюза Модераторы мероприятия:
ТОМАС МОРО, Ассоциация «ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО В УКРАИНЕ»
ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, Институт Горшенина
в работе круглого стола также примут участие представители ведущих французских компаний - членов ассоциации «ФРАНЦУЗСКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО В УКРАИНЕ» , украинские и европейские экономические эксперты , представители посольств и ведущих негосударственных организаций , украинские политики , журналисты отечественных и иностранных СМИ.
Контакты для аккредитации: ( 044 ) 230 49 62. Аккредитация СМИ обязательна .