Свобода считает выступление депутата Европарламента «грязной провокацией» ПР

Об этом сегодня заявил народный депутат Украины от ВО "Свобода", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Олег Панькевич, комментируя обвинения депутата Европарламента Марека Сивеца и главы МИД Леонида Кожары в адрес “Свободы”, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО “Свобода”.

По теме: Кожара пообещал европейцам судебные иски к партии “Свобода”

“Партия регионов организует грязные провокации, направленные против объединенных оппозиционных сил, прежде всего против Всеукраинского объединения “Свобода”. В этот раз акцию пиара устроили в Брюсселе; ее цель – отвлечь внимание евросообщества от проблемы выборочного правосудия в Украине, которую сегодня может рассматривать Парламентская ассамблея Евро-НЕСТ. Вчерашние согласованные заявления Сивеца и Кожары связаны с тем, что сегодня Парламентская ассамблея Євро-НЕСТ начнет рассматривать вопрос выборочного правосудия в Украине, иными словами – вопрос незаконного осуждения Юлии Тимошенко. Собственно, для отвлечения внимания европейских политиков и рядовых европейцев от проблемы нарушения прав Тимошенко и других граждан Украины, а также для дискредитации оппозиции и была организована эта грязная пиар-акция. Однако вполне очевидно, что больше всего они боятся именно “Свободы”, - сказал политик.

По его словам, такого рода провокативные заявления построены на старой лжи об “антисемитизме “Свободы”.

“Высказывания Кожары о том, что, дескать, если “Свобода” нарушит закон, ее привлекут к суду, вообще выглядят смешно. Впрочем, министр фактически подтвердил всей Европе, что до этого времени свободовцы не нарушали законодательства Украины, в частности о защите прав человека независимо от национальности и вероисповедания. Замечу, что руководителю МИД совсем не подобают такие высказывания, он должен заботиться об авторитете государства, а не подыгрывать партии власти”, – подчеркнул Панькевич.

Он также выразил мнение, что едва ли не впервые на европейском уровне Партия регионов применила крайне грязную технологию против внутренней оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Брюсселе министр иностранных дел Украины, заместитель председателя Партии регионов Леонид Кожара заявил о возможности судебных исков к ВО “Свобода”, если ее представители нарушат законы, в частности, своими радикальными действиями.

“Как только они нарушат закон, правящая партия и политическая система подадут на “Свободу” в суд”, - сказал Л.Кожара в своем выступлении на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

Отвечая на вопрос о деятельности партии “Свобода”, он выразил беспокойство усилением влияния радикальных и националистических партий.

При этом министр отметил, что и власть, и правящая партия внимательно следят за деятельностью “Свободы”, в том числе по ее заявлениям. Кожара напомнил, что в Украине действует законодательство, которое запрещает фашистскую риторику.