Кожара пообещал европейцам судебные иски к партии “Свобода”

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Как только они нарушат закон, правящая партия и политическая система подадут на “Свободу” в суд”, - сказал Кожара.

Отвечая на вопрос относительно деятельности партии “Свобода”, он выразил обеспокоенность усилением влияния радикальных и националистических партий.

При этом министр отметил, что и власть, и правящая партия внимательно следят за деятельностью “Свободы”, в том числе за ее заявлениями. Кожара напомнил, что в Украине действует законодательство, которое запрещает фашистскую риторику.