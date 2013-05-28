Кожара пообещал европейцам судебные иски к партии “Свобода”
06:33, 28 мая 2013Политика
2574 0
Министр иностранных дел Украины, заместитель председателя Партии регионов Леонид Кожара обещает судебные иски к ВО “Свобода”, если ее представители нарушат законы, в частности своими радикальными действиями.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Кожара заявил, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.
“Как только они нарушат закон, правящая партия и политическая система подадут на “Свободу” в суд”, - сказал Кожара.
Отвечая на вопрос относительно деятельности партии “Свобода”, он выразил обеспокоенность усилением влияния радикальных и националистических партий.
При этом министр отметил, что и власть, и правящая партия внимательно следят за деятельностью “Свободы”, в том числе за ее заявлениями. Кожара напомнил, что в Украине действует законодательство, которое запрещает фашистскую риторику.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter