Старейшей женщиной Земли признана японка Мисао Окава (фото)

09:44, 27 февраля 2013
Политика
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Жительница Японии Мисао Окава, которой в марте исполнится 115 лет, была официально занесена в книгу рекордов Гиннеса как старейшая женщина на Земле.

Місао Окава

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Жительница города Осака рассказала агентству, что "очень счастлива" носить этот титул и получить сертификат компании Guinness World Records, подтверждающий ее статус. Она также поделилась секретом своего долголетия: всем желающим дожить до столь преклонного возраста необходимо "следить за своим здоровьем".

Мисао Окава родилась 5 марта 1898 года в городе Осака в семье мастера по изготовлению кимоно. Точный возраст женщины по данным организации Gerontology Research Group - 114 лет и 359 дней. У Мисао было трое детей, двое из которых до сих пор живы и уже отметили 90-летний юбилей. У жительницы страны восходящего солнца также есть четыре внука и шесть правнуков.

Старейшим жителем Земли является 115-летний японец Дзироуэмон Кимура из города Кётанго в префектуре Киото. Старейшей из когда-либо живших на Земле людей официально признана француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Наибольшее количество людей, чей возраст превышает сто лет, зарегистрировано в Японии (около 51 тысячи) и США (около 53 тысяч).

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