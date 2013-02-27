Старейшей женщиной Земли признана японка Мисао Окава (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Жительница города Осака рассказала агентству, что "очень счастлива" носить этот титул и получить сертификат компании Guinness World Records, подтверждающий ее статус. Она также поделилась секретом своего долголетия: всем желающим дожить до столь преклонного возраста необходимо "следить за своим здоровьем".

Мисао Окава родилась 5 марта 1898 года в городе Осака в семье мастера по изготовлению кимоно. Точный возраст женщины по данным организации Gerontology Research Group - 114 лет и 359 дней. У Мисао было трое детей, двое из которых до сих пор живы и уже отметили 90-летний юбилей. У жительницы страны восходящего солнца также есть четыре внука и шесть правнуков.

Старейшим жителем Земли является 115-летний японец Дзироуэмон Кимура из города Кётанго в префектуре Киото. Старейшей из когда-либо живших на Земле людей официально признана француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Наибольшее количество людей, чей возраст превышает сто лет, зарегистрировано в Японии (около 51 тысячи) и США (около 53 тысяч).