В палатках на Крещатике предлагают болельщикам «не сдаваться вместе с ней»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации «Батькивщины», каждый день в городке будет работать фотограф с оборудованием, который будет всем желающим делать специальные фотографии. Специально к проведению Евро-2012 макет фотографии разработан на английском языке.

Как объяснили в пресс-службе партии, фотография со словами «She doesn”t surrender, and we together with her» («Она не сдается, и мы вместе с ней») была разработана специально для посетителей палаточного городка во время чемпионата.

Дизайн предусматривает персональное фото, фотографию Юлии Тимошенко, фотографии акций оппозиции со времени ареста лидера «Батькивщины», слова приветствия и календарь футбольных матчей, которые будут проходить в Киеве.

«Палаточный городок уже давно стал символом оппозиционной борьбы не только для Киева. Немало людей приезжают специально к Печерскому суду, чтобы посмотреть, пообщаться и получить информационные материалы, а в период проведения Евро гостей столицы будет еще больше. Учитывая это, мы предлагаем каждому приобщиться к оппозиционной деятельности и стать патриотом Украины», - сообщают в партии.

Будет работать проект по будням с 13.00 до 15.00, в выходные – целый день. Собственное изображение можно будет получить бесплатно за 15-20 минут.