Елена Бондаренко о западных фондах, СБУ и вражеской армии журналистов

Депутат-регионал Елена Бондаренко считает, что Украина проигрывает информационную войну из-за журналистов, подготовленных на западных грантах.

Об этом Бондаренко сказала в интервью газете "Кіевскій телеграфъ".

«Не власть проигрывает, - поправила она журналиста, - а Украина: вне зависимости от цвета флагов в парламенте, Кабмине или на Банковой. Мы анализировали ситуацию и пришли к выводу, что это происходит еще на уровне обучения журналистских кадров. Если наши факультеты журналистики, курсы и журналистские программы обучения и дальше будут финансироваться соросоподобными, то мы и дальше будет проигрывать информационные войны. Потому что обучать журналистов за чужие деньги равносильно взращиванию иностранной армии в собственном государстве».

Депутат-регионал в целом крайне настороженно относится к действующим в Украине западным фондам.

— Думаю, до сих пор очень актуальны политологические законы, которые были описаны еще Макиавелли в его знаменитой работе "Государь", - заметила Бондаренко...- Когда какое-то государство открывает в Украине фонды, организации, движения, начинает раздачу грантов, то оно, прежде всего, преследует свои цели. Поэтому все эти душещипательные декларации о якобы бескорыстной помощи в развитии украинской демократии со стороны многочисленных грантоедов и их покровителей — лишь маскировка истинного желания контролировать Украину. Они пытаются профинансировать такие модели развития событий, которые выгодны их государствам. Мы должны самостоятельно пройти путь демократизации, без посторонней помощи, иначе эти внешне срежиссированные эксперименты по экспорту демократии для нас плохо закончатся. Назовите мне хотя бы один по-настоящему удачный пример насильственной "демократизации".

Бондаренко добавила, что СБУ должна пресекать такую деятельность западных фондов.

“Подобному вмешательству должна противостоять госмашина с сильной профессиональной службой безопасности. Но вы представляете, какой поднимется истерический вой, если мы начнем ставить на ноги практически разрушенную за время правления "оранжевых" Службу безопасности? Нас тут же обзовут "полицейским государством". Совершенно очевидно, что никто в мире не заинтересован в том, чтобы в Украине действовала сильная, компетентная Служба безопасности... Именно поэтому уже загодя начинают обвинять власть в якобы стремлении вернуться ко временам КГБ, организовать якобы полицейскую репрессивную машину и так далее. А ведь нашу Службу "оранжевые" просто уничтожили! Вы только вдумайтесь: выпускные дипломы в академии СБУ вручал посол США! Это просто абсурд!

Депутат согласилась, что в непростой ситуации находится глава СБУ, имеющий отношение к телевизионным каналам:

“Для самого Валерия Хорошковского это трудный экзамен на моральность и перспективность как политика... Но есть и другой аспект. Я, например, не понимаю, когда человеку пытаются отказать в праве занимать должность по причине наличия у этого человека имущества. Это какая-то средневековая практика... К сожалению, наше общество вообще очень "заточено" на агрессию по отношению к людям, которые достигли успеха. Особенно финансового, - добавила она.

Жалоб оппозиции на цензуру в стране Елена Бондаренко не понимает: “Какая же это цензура, если оппозиция свободно себя чувствует и на телевидении, и на радио, и в газетах, и тем более в Интернете?».

Если бы в стране быоа цензура, рассуждает депутат, то как можно было бы о ней заявлять? Там, где «действительно существует цензура, о ней никто ничего не услышит, не увидит, не узнает. Ведь что такое цензура в чистом виде? Запрет на знание, информационная и идеологическая кастрация. У нас же движение за свободу слова выродилось в какие-то кружки по интересам, которые "возделывают" то или иное направление по так называемой "демократизации Украины".