Открытие нового официального автосалона Infiniti «ВиДи Либерти»

23 сентября 2010 года в Киеве, по адресу: ул. Большая Васильковская, 5а, состоится пресс-конференция, посвященная торжественному открытию нового официального автосалона-бутика Infiniti «ВиДи Либерти», который входит в состав одного из лидеров автомобильного рынка, компании «ВиДи Груп». В рамках события запланирована презентация нового Infiniti QХ 56.

Программа мероприятия: 17.00 – 17.30 - аккредитация прессы.

17. 30 - начало пресс-конференции.

17.30 – приветственная речь Виталия ДЖУРИНСКОГО, собственника и главы Правления «ВиДи Груп».

17.35 – выступление Андрея НЕСТЕРЕНКО, генерального директора «Ниссан Мотор Украина».

17.40 – презентация Артема ТКАЧЕНКО. Тема: «Анализ развития премиум-сегмента на автомобильном рынке Украины».

17.45 – доклад Владимира ЛАПИНА, директора «ВиДи Либерти» «О преимуществах нового официального автосалона Infiniti «ВиДи Либерти».

17.45 -18.00 – время для интервью.

18.00 – 19.00 - презентация нового Infiniti QХ 56.

* * * Новый автосалон Infiniti «ВиДи Либерти» расположен в центре Киева, по адресу Большая Васильковская, 5а, в одном из самых респектабельных торговых комплексов «Арена Сити». «ВиДи Либерти» - это бутик Infiniti, построенный по единому стандарту IREDI, передающий особую атмосферу бренда Infiniti. Концепция стильного городского бутика как нельзя лучше отображает ценности бренда Infiniti и философию привилегированного обслуживания Клиентов. Общая площадь бутика составляет 310 квадратных метров и позволяет одновременно разместить пять автомобилей.

Новый Infiniti QХ 56: Абсолютно новый полноразмерный SUV Infiniti, предлагающий роскошь и премиальный комфорт. Новый QX стал на 25% мощнее, а его топливная экономичность улучшилась более чем на 10%, по сравнению с предыдущим поколением.