Движение в Сумской области ГАИ будет перекрывать под диктовку Госохраны

Госавтоинспекция будет ограничивать движение в Сумской области в связи с автопробегом при участии президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА только по решению Управления госохраны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ сегодня на пресс-конференции в Києве.

«Подразделения ГАИ будут осуществлять определенные мероприятия: вводить на отдельных участках дорог определенные ограничения, но эти мероприятия будут предприниматься только по решению представителей Управления госохраны», - сказал он.

Как подчеркнул В.РЕЗНИКОВ, «если будут основания, то ГАИ будет действовать согласно закону».

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ 17 сентября примут участие в мероприятиях, посвященных Международному автопробегу Санкт-Петербург – Москва – Киев.

Международный автопробег Санкт-Петербург – Москва – Киев пройдет, в том числе, по Сумской области.

13 сентября от Орловских ворот Екатерининского парка Царского Села стартовали 20 автомобилей-участников автопробега.

За шесть дней экипажи должны будут добраться до Киева. Автопробег пройдет через Великий Новгород, Тверь, Калугу, Брянск, Чернигов. В этих городах запланирована торжественная встреча участников автопробега и концерты с участием групп «Ногу свело!» и «Вопли Видоплясова».

Пробег призван повторить историческую гонку, проводившуюся с 16 по 29 июня (по старому стилю) 1910 года Императорским российским автомобильным обществом на приз императора Николая II.