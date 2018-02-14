Суд над мэром Одессы Трухановым: под здание привезли спортивных молодчиков и колонки

20:38, 14 февраля 2018
Политика
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Силовики на суде в отношении Труханова / фото ТСН

Также подъехал отряд спецназовцев. Тем временем в зале для заседаний ждут начала суда, передает ТСН.

Все заседания будут проходить в одном и том же зале – там сейчас много журналистов. Сначала меры пресечения рассмотрят Загодиренко и Кравченко, а последним – Труханову. Также в суд приехали депутаты, готовые взять подозреваемых на поруки. 

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Как сообщал УНИАН, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове.

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, обвинение просит залог в 30 млн для его заместителя и 10 млн каждом из остальных участников указанного производства.

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Теги: #суд над Трухановым#Труханов суд