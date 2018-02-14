Мэру Одессы Труханову в аэропорту "Борисполь" вручили подозрение – ГПСУ

Труханову инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.

Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в аэропорту "Борисполь" вручили подозрение.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что Труханова задержали в "Борисполе", он сказал: "Сегодня пограничники выполнили в аэропорту "Борисполь" поручение в отношении данного гражданина, который вернулся из-за границы. Проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи НАБУ, которые вручили ему подозрение".

Другой информации Слободян не предоставил, а за дальнейшими комментариями посоветовал обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий по этому же уголовному производству были задержаны три человека.

Также о подозрении сообщено заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, а также еще одному лицу - оценщику.

Принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

Пресс-служба Одесского городского совета заявляла, что Труханов отправился в командировку в Чехию.

Однако в Министерстве промышленности и торговли Чехии и Министерстве иностранных дел этой страны сообщили, что не располагают информацией о командировке Труханова в Прагу.