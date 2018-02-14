Депутаты призвали НАБУ расследовать факты взяточничества и преступной деятельности главы Нацсовета по телевидению Артеменко

Следователи, в частности, должны исследовать имеющуюся переписку Юрия Артеменко по серии незаконных обысков в помещениях общенационального провайдера «Триолан» по предварительному согласованию с первым заместителем председателя ГФС Сергеем Биланом.

Детективы Национального антикоррупционного бюро должны расследовать факты, свидетельствующие о злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании журналистской деятельности со стороны председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Об этом говорится в официальном обращении на имя директора НАБУ Артема Сытника народных депутатов от УКРОПа Тараса Батенко, Ирины Констанкевич, Валентина Дидыча, Александра Дубинина, Виталия Куприя, Александра Шевченко и Виктора Шевченко.

Авторы документа ссылаются на информацию, изложенную в открытом доступе в сети Интернет по ссылке.

Следователи, в частности, должны исследовать имеющуюся переписку Юрия Артеменко по серии незаконных обысков в помещениях общенационального провайдера «Триолан» по предварительному согласованию с первым заместителем председателя ГФС Сергеем Биланом.

Отдельной правовой оценки, по мнению парламентариев, требует информация об угрозах отозвать лицензию на вещание у телеканала ZIK. Это подтверждается перепиской в мессенджере Viber между Юрием Артеменко и нардепом от партии «Блок Петра Порошенко» Григорием Шверком.

Читайте такжеГлава Нацсовета по телевидению ищет недвижимость в Майами за 600 тысяч - журналист

«Согласно опубликованным скриншотам переписки Ю. Артеменко, последний, пользуясь своим служебным положением, склоняет руководство крупнейших украинских медиахолдингов к написанию ложных рекомендательных писем в пользу своего сына Дениса Артеменко, с целью предоставления последнему правительством США грин-карты, дающей право постоянного проживания на территории указанного государства», – сказано в обращении.

Примечательно, что, имея официальную заработную плату в размере около 250 тыс. грн, государственный служащий интересовался приобретением ценного жилья в городе Майами, США, стоимостью от 300 тыс. долл. до 600 тыс. долл.

Аналогично, в соответствии с опубликованной информацией, Юрий Артеменко использует служебное положение для выделения бюджетного финансирования на создание кинопродукции и лоббирует кандидатуры близких родственников для получения главных ролей в таком кино.

Незаконно полученные средства Артеменко легализует путем подписания фиктивных документов о предоставлении информационных услуг. В качестве примера парламентарии привели договор между ПАО «Пивобезалкогольный комбинат «Радомышль» и женой Юрия Артеменко (ФЛП Артеменко Елена Николаевна), по которому последняя в течение года получила 1,5 млн грн.

Укроповцы также обратили внимание правоохранителей на систематическое давление в виде необоснованных штрафов, налагаемых на телеканалы «112» и NewsOne, а также на ряд радиостанций.

«Артеменко, злоупотребляя своим служебным положением, регулярно совершает действия по созданию дополнительных преград и сложностей в работе телевизионных каналов, радиостанций и провайдеров», – подчеркнули нардепы.

Опубликованные в сети материалы также свидетельствуют об организованной Артеменко кампании по дискредитации телесериала «Сваты», стопроцентно украинского продукта. Укроповцы отметили, что своими действиями председатель Нацсовета причинил значительный финансовый ущерб разработчикам сериала и поставил под угрозу увольнения большое количество задействованных в съемках сотрудников.