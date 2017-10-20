Парубий: никто не может диктовать Украине, на каком языке должно проходить обучение в стране

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что никто не может диктовать Украине, на каком языке должно проходить обучение в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Спикер отметил, что образовательная реформа, как и другие, проведенные парламентом в последнее время, имела большой резонанс.

"Но я твердо стоял и стою на том, что вопрос национальной идентичности и защиты украинского языка - это тот вопрос, который является долгом украинского государства, и никто не может Украине диктовать, как и на каком языке в Украине должно проходить обучение", - отметил Парубий.

Он подчеркнул, что это должен быть государственный язык.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В то же время лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение относительно закона будет готово к декабрю.