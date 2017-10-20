Брюссель и Киев продолжают юридические консультации относительно последствий нелегальной аннексии Крыма Россией

Украина и Европейский Союз продолжают юридические консультации относительно последствий нелегальной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил представитель ЕС.

«ЕС не признает нелегальную аннексию Крымского полуострова РФ и остается преданным полному выполнению политики непризнания. В ходе пятой встречи ЕС с Украиной 17 октября в Брюсселе были обсуждены правовые последствия незаконной аннексии», - отметил он.

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По словам спикера, встреча прошла на уровне высших должностных лиц Внешней дипломатической службы ЕС и Европейской комиссии и представителей соответствующих украинских министерств.

«Встреча предоставила возможность Украине предоставить обновленную информацию относительно ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, а также относительно текущей милитаризации полуострова. ЕС, со своей стороны, проинформировал о своей санкционной политике и другие меры относительно непризнания незаконной аннексии», - сообщил спикер.