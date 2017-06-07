Transparency International Украина обнаружила связи депутатов Рады с табачными компаниями

Transparency International Украина обнаружила устойчивые связи ряда представителей парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики с табачными компаниями.

Читайте такжеЯнуковича и его окружение нужно судить за коррупцию, нет причин медлить - президент Transparency InternationalТакими являются представленные на пресс-конференции УНИАН выводы мониторингового исследования антикоррупционной организации Transparency International Украина, посвященного потенциальному конфликту интересов у государственных должностных лиц, заявляет исполнительный директор TI Ярослав Юрчишин.

По данным антикоррупционной организации, «4 действующих народных депутата, входящих в комитет, в частности, его руководитель Нина Южанина, а также Максим Курячий, Михаил Кобцев, Тарас Козак имеют устойчивые связи с табачными компаниями, и им помогает руководитель секретариата комитета Сергей Шоломицкий».

«В деятельности этих должностных лиц в течение долгого времени прослеживается отстаивание интересов производителей сигарет», - говорится в сообщении.

По словам Юрчишина, депутаты продвигают выгодные для табачных компаний законодательные инициативы и регулирования, активно критикуют и пренебрегают законопроектами, которые не на руку табачным корпорациям. Например, некоторые из них системно боролись за низкие акцизы на табак.

«Необходимо минимизировать вмешательство табачных корпораций в принятии государственных решений, важных для здоровья нации. Все договоренности между властью и бизнесом не должны содержать конфликт интересов. Это должны быть не подковерные контакты, а открытый диалог с участием общественности», - отмечает Юрчишин.

Согласно исследованию Transparency International Украина, потенциальный конфликт интересов в налогово-табачной сфере наблюдается еще со времен управления Комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, а позже - Государственной фискальной службой Украины Романом Насировым.

Председатель правления общественной организации «Життя» («Жизнь»), эксперт Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский подчеркивает недопустимость отстаивания коммерческих интересов табачных транснациональных корпораций народными депутатами, которые работают за счет налогоплательщиков.

«Такая практика создает значительные коррупционные риски, конфликт интересов, противоречит международным обязательствам Украины и государственным интересам. Благодаря защитникам интересов табачных компаний, которые прекрасно чувствуют себя в парламентском хаосе и экономическом кризисе, Украина не сделала за три года ни одного шага в имплементации главы 22 «Общественное здоровье» Соглашения об ассоциации с ЕС», - отметил Скипальский.

В исследование организации отмечается, что ТI Украина выступает за искоренение корпоративного скрытого лоббизма бизнеса, который вредит интересам общества и выступает за прозрачность сотрудничества власти с представителями крупного бизнеса.