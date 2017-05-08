Геращенко на заседании ТКГ поднимет вопрос сексуальных домогательств к наблюдателю миссии ОБСЕ

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на заседании группы потребует дать оценку сексуальным домогательствам боевика к наблюдателю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом она написала в Facebook.

«Присоединяюсь к заявлению господина Апакана и потребую дать оценку этому позорному факту и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ. Мы должны получить фамилию этого негодяя. На ТКГ от ОРДЛО должна прозвучать оценка и фамилия!», - отметила Геращенко.

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Она также сообщила о подготовке депутатского запроса к силовым структурам с требованием немедленно открыть уголовное производство по этому факту.

«За все преступления на украинской территории, в том числе временно неконтролируемых регионах, боевикам рано или поздно придется отвечать. А сексуальное насилие - это преступления, не имеющие срока давности. В балканских странах, где война закончилась 2 десятилетия тому назад, до сих пор идут подобные расследования, а все причастные к сексуальным преступлениям немедленно и надолго садятся в тюрьму», - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 7 мая СММ ОБСЕ заявила о сексуальных домогательствах к женщине-наблюдателю со стороны боевика, вооруженного автоматом АК-47, который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту.

8 мая председатель миссии Эртурул Апакан осудил случай сексуального домогательства к наблюдателю со стороны вооруженного боевика.