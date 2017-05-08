В ОБСЕ требуют от боевиков разобраться со случаем сексуальных домогательств к наблюдателю

Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан осудил случай сексуального домогательства по отношению к наблюдателю со стороны вооруженного боевика, который произошел 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

«Вместе со всеми государствами-участниками ОБСЕ, СММ осуждает все формы насилия по отношению к женщинам. Этот последний инцидент, в ходе которого мужчина, вооруженный автоматом, запугивал гражданскую женщину - члена патруля СММ, используя комментарии сексуального характера, требует быстрого и однозначного ответа от так называемой «ДНР». Это должно включать идентификацию ответственного лица и применение соответствующих мер, чтобы такие случаи не повторялись», - подчеркнул Апакан.

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Он добавил, что государства-участники ОБСЕ поручили невооруженным мужчинам и женщинам СММ выполнять тяжелую работу. «И они имеют право делать это, не опасаясь физического или словесного нападения. Миссия не потерпит никаких попыток запугать, унизить или иным образом вмешиваться в работу ее сотрудников», - сказал Апакан.

Как сообщал УНИАН, член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны боевика, вооруженного автоматом АК-47, который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту.