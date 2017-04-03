Экс-регионал Ефремов вывел миллионы долларов на счета своих иностранных компаний, работая председателем Луганской ОГА

Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов вывел на счета своих иностранных компаний миллионы долларов еще во времена, когда он занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, говорится в тексте постановления Печерского райсуда Киева.

Отмечается, что такие данные ГПУ получила от Федерального бюро расследований США.

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Согласно полученным данным, Ефремов при помощи «Укркомункбанкв» «осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США» на подконтрольные ему компании за рубежом.

Также сыщики установили, что формальным владельцем «Укркомункбанка» был заместитель Ефремова, когда тот был главой ОГА. Суд также частично удовлетворил ходатайство о доступе к документам Ефремова в НБУ — позволив сделать копии, а не забирать оригиналы.

Как сообщал УНИАН, 4 января Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины). Также Ефремову инкриминируют совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационное и иное содействие созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).