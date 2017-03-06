Суд отказал в установлении возможности отсутствия Насирова на заседании

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня во время судебного заседания огласил следственный судья Александр Бобровник.

По мнению обвинения, "сторона защиты Насирова злоупотребляет полномочиями и спекулирует на состоянии здоровья подзащитного, не предоставив никаких аргументированных доказательств невозможности подозреваемому участвовать в судебном заседании".

Сейчас защитники Насирова продолжают зачитывать ходатайства.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на то законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.