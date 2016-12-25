В Украине проходят промежуточные и повторные выборы местной власти в шести областях

По данным Центральной избирательной комиссии, в Киевской области избирают депутатов сельского совета Копачевки, а Винницкой - депутатов сельсовета Журавлевки. В этих регионах были назначены промежуточные выборы.

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При этом на повторных выборах в Донецкой области избиратели голосуют за состав Шевченковского поселкового совета, в Ивано-Франковской - избирают депутатов в Русовский и Тростянецкий сельсоветы, в Полтавской - в Великобудищанский сельсовет, а в Одессе выбирают сельского голову Таирова.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных громадах. Избирались 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городской голова, а также соответствующие местные советы и 1 староста.