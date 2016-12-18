В Украине сегодня проходят первые местные выборы в объединенных территориальных общинах

По результатам голосования будут избраны 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городского голову, а также соответствующие местные советы и 1 старосту, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Выборы проводятся в объединенных территориальных общинах в 22 регионах Украины.

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Отмечается, что проведение этих выборов является заключным этапом объединения территориальных общин и приобретения полномочий новыми органами самоуправления.

В целом, по данным ОПОРЫ, агитационная активность местных организаций политических партий и кандидатов на первых местных выборах 18 декабря не была высокой. «Впрочем, конкретность избирательного процесса выше в городских объединенных территориальных общинах и довольно слабая на уровне сел и поселков», - отмечается в сообщении.

Также в ОПОРЕ отметили, что на первых местных выборов в объединенных территориальных общинах не удалось полностью предотвратить злоупотребления административными ресурсами и использования кандидатами местных программ развития в избирательных интересах. Кроме того, должностные лица органов власти привлекались в отдельных общинах к агитации в пользу конкретных кандидатов, что в ряде случаев имело признаки злоупотребления административным ресурсом.