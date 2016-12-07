Украина в феврале возглавит Совбез ООН

Об этом сообщается в русскоязычном аккаунте ООН в Twitter.

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"В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН pic.twitter.com/ZHMngUxrP3 — ООН (@UnitedNationsRU) December 6, 2016

Как известно, Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы в октябре 2015, "за" проголосовали 177 стран.

Справка УНИАН. В Совет Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, которые сыграли ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето во время голосования. Остальные десять мест ежегодно обновляются на половину.

Выборы непостоянных членов происходят каждую осень на Генеральной ассамблее ООН. Страна должна заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН из 193-х, сначала пройдя процедуру утверждения в своих региональных группах: азиатско-тихоокеанской, африканской, восточноевропейской, латиноамериканской и группе западноевропейских и других государств.

Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза около 15 лет назад. На сегодня членами ООН являются 193 страны.