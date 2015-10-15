Украину избрали непостоянным членом Совбеза ООН, "за" проголосовали 177 стран

Как передает корреспондент УНИАН, результаты объявил председательствующий на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Могенс Люккетофт.

Всего проголосовали 192 страны. Один бюллетень признан недействительным.

Необходимое количество голосов должно было составлять минимум 118.

Украину поддержали 177 стран, 14 воздержались.

Также непостоянными членами Совета безопасности ООН избрали Египет, Сенегал, Уругвай и Японию. Они вместе с Украиной заменят Иорданию, Нигерию, Литву, Чад и Чили.

За Египет проголосовали 179 стран, за Сенегал - 187, за Уругвай - 185 и за Японию 184.

Справка УНИАН. В Совет Безопасности входят 15 стран. Постоянными членами организации являются только пять из них, сыгравших ключевую роль в создании ООН: Великобритания, Китай, Россия (как правопреемница СССР), США и Франция. Они также имеют право вето во время голосования.

Читайте такжеКлимкин надеется на избрание Украины в состав непостоянных членов Совбеза ООН

Остальные десять мест ежегодно обновляются наполовину. Выборы непостоянных членов проходят каждую осень на Генеральной ассамблее ООН. Страна должна заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН из 193, сначала пройдя процедуру утверждения в своих региональных группах: азиатско-тихоокеанской, африканской, восточноевропейской, латиноамериканской и группе западноевропейских и других государств.

Непостоянными членами Совета Безопасности ООН в 2015 году являются Ангола, Венесуэла, Испания, Иордания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Нигерия, Чад и Чили. Последний раз Украина была непостоянным членом Совбеза около 15 лет назад.

На сегодняшний день членами ООН являются 193 страны.