Яценюк в Брюсселе: Единственный рецепт для нас – вместе бороться против тех, кто хочет убить демократию в мире

"Единственный рецепт, который у нас есть, - оставаться объединенными, вместе бороться против тех, кто хочет убить демократию в мире", - заявил Яценюк.

"Позвольте перефразировать название этой конференции. Как я помню, она называется «Война на Востоке Украины...». Я говорю, что это «Война России против Украины", - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что Россия развязала войну не только против Украины: «Россия развязала войну против демократии, международного права, свобод, международно признанных границ, конкурентной экономики, конкурентной энергетики и против достоинства человека. Это то, что мы чувствуем в моей стране. И это то, с чем мы боремся».

«Мы стоим перед невероятными вызовами. И ЕС поддерживает нас в преодолении этих вызовов. Мы вылечили экономику, и сейчас в моей стране – определенный рост экономики. Несмотря на то, что мы потеряли 20% экономики, потеряли Крым, Донецк и Луганск – подчеркну – временно потеряли. Ведь придет время, когда Украина восстановит свою независимость, и Крым, Донецк и Луганск вернутся», - подчеркнул он.

В Украине, напомнил Арсений Яценюк, было принято четыре пакета жесткой экономии: «Они гораздо более жесткие, чем, например, в Греции. Но Греция получила 400 млрд евро помощи от ЕС. – Ред.), а мы – в 40 раз меньше».

«Мы ожидаем, что ЕС будет стоять плечо к плечу с Украиной. Мы ожидаем, что ЕС ужесточит отношения в трансатлантическом измерении. Ожидаем, что США будут флагманом свободного мира. И мы ожидаем, что любые разговоры о возможности отмены санкций против России будут прекращены. Это отвратительно. Пока Россия не оставит Украину, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения, все эти дискуссии в некоторых странах-членах ЕС и странах свободного мира должны быть остановлены», - подчеркнул Арсений Яценюк.

«Россия должна заплатить цену за преступления, которые совершила против Украины и украинского народа. Единственный рецепт, который у нас есть, - оставаться объединенными, вместе бороться против тех, кто хочет убить демократию в мире. Ведь сегодня мы живем в новой реальности, в мире «постправди». Поэтому давайте полагаться на правду, факты и доказательства, на наши убеждения и ценности», - сказал лидер «Народного фронта».