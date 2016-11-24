По инициативе Украины в ООН обсудили вопросы защиты критической инфраструктуры от терроризма
По инициативе делегации Украины состоялось заседание Совета Безопасности ООН по защите объектов критической инфраструктуры от террористических атак.
Об этом сообщается на странице Постоянного представительства Украины при ООН.
"Активизация террористической деятельности таких организаций, как Аль-Каида, ИГИЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра и тому подобное, требует от международного сообщества консолидации усилий с целью разработки современных методов защиты объектов критической инфраструктуры. Прежде всего, это касается сфер телекоммуникации, промышленности, транспорта, нефте - и газодобычи", - заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытии заседания.
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Делегация Украины отметила ряд задач, реализация которых будет способствовать усилению защиты объектов критической инфраструктуры. В частности, речь идет о координации и сотрудничестве причастных органов власти государств, в том числе в контексте обмена информацией о существующих угрозах и уязвимости объектов инфраструктуры. Также, среди таких задач названы оценка рисков и кризисный менеджмент; разработка современных методов предотвращения и противодействия физическим и электронным атакам против объектов критической инфраструктуры; организация государственно-частного партнерства в области безопасности.
С целью совершенствования путей защиты объектов критической инфраструктуры от террористических атак в 2017 г. делегация Украины планирует внести на рассмотрение государств-членов Совета Безопасности ООН проект соответствующего решения.