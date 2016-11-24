По инициативе Украины в ООН обсудили вопросы защиты критической инфраструктуры от терроризма

Об этом сообщается на странице Постоянного представительства Украины при ООН.

"Активизация террористической деятельности таких организаций, как Аль-Каида, ИГИЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра и тому подобное, требует от международного сообщества консолидации усилий с целью разработки современных методов защиты объектов критической инфраструктуры. Прежде всего, это касается сфер телекоммуникации, промышленности, транспорта, нефте - и газодобычи", - заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытии заседания.

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Делегация Украины отметила ряд задач, реализация которых будет способствовать усилению защиты объектов критической инфраструктуры. В частности, речь идет о координации и сотрудничестве причастных органов власти государств, в том числе в контексте обмена информацией о существующих угрозах и уязвимости объектов инфраструктуры. Также, среди таких задач названы оценка рисков и кризисный менеджмент; разработка современных методов предотвращения и противодействия физическим и электронным атакам против объектов критической инфраструктуры; организация государственно-частного партнерства в области безопасности.

С целью совершенствования путей защиты объектов критической инфраструктуры от террористических атак в 2017 г. делегация Украины планирует внести на рассмотрение государств-членов Совета Безопасности ООН проект соответствующего решения.