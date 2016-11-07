В НАПК планируют участвовать в обысках декларантов для мониторинга их образа жизни

Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос относительно обысков прокуратуры в декларантов.

Сейчас в НАПК готовят порядок проведения проверок.

"Это пока предложение, которое нами рассматривается. Для того, чтобы мы могли более качественно проводить мониторинг образа жизни и проверять те данные в декларациях, которые касаются ценностей, находящихся в квартире. Было выдвинуто предложение о нашем сотрудничестве в таких рамках. Мы готовим к следующему заседанию порядок проведения проверок и надеемся в ближайшее время его утвердить. Сегодня мы имеем право проводить проверку информации, указанной в декларации, на предмет логическо-арифметического контроля. Мы сейчас все усилия концентрируем на несвоевременность подачи декларации", - сказала она.

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Кроме того, Корчак добавила, что в ведомство уже поступают обращения.

"От АП было обращение, где четко указано, кто не подал декларацию. Так же от судейского корпуса приходит соответствующая информация. НАПК имеет право установить срок 10 дней для подачи декларации и отобрать причине в отношении несвоевременного представления декларации. Если будет установлено непредставление без уважительных причин, это будет основанием для применения административной ответственности. Это субъективный признак. Мы будем готовить предложения в действующее законодательство с тем, чтобы урегулировать такую ситуацию", - добавила она.

Напомним, министерство юстиции Украины до сих пор не получило от НАПК порядок проведения контроля и полной проверки декларации.

«В соответствии распространенная рядом Интернет-изданий информация о затягивании со стороны Минюста в регистрации такого порядка не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

Также НАПК также не показало порядок проверки факта представления деклараций и сообщения Нацагентства о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций.