Эксперт предложил украинцам "электорально наказать" политиков с большими доходами в декларациях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Если специализированные органы не смогут наказать по закону, то есть еще электоральные законы, законы политики, этих людей можно наказать электорально. Для тех, кто обогатился на политике, главная трагедия - не попасть в новую Верховную Раду, и поэтому многие не хотят досрочных выборов», - сказал Карасев.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что декларанты показали только 10% имущества, которым владеют.

«Если мы будем оценивать реальную собственность людей, наличную и так далее, то задекларированная собственность будет только 10-я часть. Я вообще считаю, что е-декларирование превратилось в фактор, который по своим политическим последствиям равен даже Майдану. Последствия будут колоссальные», - сказал Небоженко.

«Когда специалисты финансовых разведок Запада сольют массив, базу данных е- деклараций со списком участников оффшорных схем в Украине и к этому добавят еще электронные массивы по собственности в Европе и США и денег, которые лежат в западных банках наших депутатов и наших декларантов, то они получат полную картину, по каким структурам и как идет освоение украинских займов, как происходит обогащение и какие структуры существуют», - добавил Небоженко.

По его мнению, деградация парламента «очень сильная, и единственный выход из сочетания низкого качества работы парламента с результатами е-декларирования – это, конечно, досрочные выборы».

Эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко отметил, что при нынешних обстоятельствах парламентские выборы - это «наиболее мягкий способ» перезагрузки власти. «Первые руководители страны смирились, что парламентские выборы 2017 года неминуемы, и очевидно, что они пытаются сохранить Охендовского на должности главы ЦИК и весь состав ЦИК», - сказал Матвиенко.

Как сообщалось, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

В реестре, среди прочих, указаны электронные декларации президента Украины, премьер-министра, председателя Верховной Рады, народных депутатов.