В Минюсте жалуются, что НАПК до сих пор не подало порядок проверки деклараций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

«В соответствии распространенная рядом Интернет-изданий информация о затягивании со стороны Минюста в регистрации такого порядка не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

Читайте такжеВ НАПК рассказали, когда можно ожидать первые уголовные производства за незаконные обогащения чиновников

Также НАПК также не показало порядок проверки факта представления деклараций и сообщения Нацагентства о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций.

В Минюсте заявляют, что ведомство не привлекали ни на стадии разработки, ни на стадии обсуждения к работе над одним из вариантов соответствующего порядка.

«Такой подход затрудняет качественное наработки такого рода документов в разрезе их соответствия требованиям действующего законодательства и установление эффективного механизма проведения проверки достоверности информации, внесенной государственными служащими», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «документы, которые регламентируют проведение проверки деклараций чиновников, целесообразно разрабатывать в открытом публичном диалоге как с Министерством юстиции, так и с представителями общественных организаций, экспертных и научных учреждений. И тогда это позволило бы избежать манипуляций или уклонение от ответственности лиц, которые подают недостоверную информацию.

«Минюст обращается к Национального агентства по предотвращению коррупции с призывом к сотрудничеству как на стадии разработки соответствующих нормативных актов, так и на стадии их утверждения», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

2 ноября глава НАЗК Наталья Корчак пообещала не затягивать процесс проверки электронных деклараций, «который не может длиться один месяц, но также не будет продолжаться годами».

Она заверила, что все декларации лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, по закону подлежат полной проверке, поэтому все декларации будут проверены.