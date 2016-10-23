Украинский Интерпол проведет внутреннюю проверку из-за обвинений в содействии соратникам Януковича

Об этом сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя в эфире телеканала "112 Украина".

"Это повод для того, чтобы посмотреть еще раз на нашу работу, оценить, проверить те факты, но пока о конкретных фактах, которыми располагает военная прокуратура, нам не сообщают. Надеемся на этой неделе получить более подробную информацию. Пока что официального обращения от военной прокуратуры не было, но мы сами предложили провести рабочую встречу, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал Неволя.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что некоторые сотрудники украинского бюро Интерпола могли способствовать Януковичу и его соратникам в избежании уголовной ответственности.

«Генеральная прокуратура, в частности группа военной прокуратуры, которая расследует эти уголовные производства, скорее всего и, наверное, в ближайшую неделю будет давать процессуальную оценку вероятности причастности отдельных должностных лиц Национального бюро Интерпола в Украине в соучастии или содействии членам преступной организации (экс-министра доходов и сборов Украины Александра) Клименко, (украинского бизнесмена, соратника экс-президента Януковича Сергея) Курченко, (экс-первого вице-премьера Украины Сергея) Арбузова и (экс-президента Украины Виктора) Януковича в избежании уголовной ответственности», - заявил Матиос.