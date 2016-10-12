В НАТО впервые прошла встреча группы "Друзей Украины"

Украинскую сторону представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает собственный корреспондент УНИАН.

По словам Климпуш-Цинцадзе, темами для обсуждения были вопросы состояния реформ сектора безопасности и обороны в Украине, с какими "угрозами сталкивается Киев, что мы ожидаем от нашего сотрудничества с НАТО, и что мы, как страна-партнер, можем предложить". "Я убеждена в том, что мы многое можем добавить, чтобы общая региональная безопасность была обеспечена более эффективно - мы являемся не только потребителями безопасности, но и контрибюторами", - сказала она.

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В состав группы "Друзей Украины" вошли ряд послов - постоянных представителей стран-членов альянса, в частности, США, Польши, Великобритании, Франции, Италии и другие.

Инициатором создания группы "Друзей Украины" является Расмуссен.

Кроме того, во время пребывания в штаб-квартире НАТО украинский вице-премьер встретилась с заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Гонзалесом, проинформировав его о ходе реформ в Украине.