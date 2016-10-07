ВР сегодня рассмотрит законопроекты об антидопинговом контроле и развитии судоходства (прямая трансляция)
10:14, 07 октября 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект об антидопинговом контроле в спорте.
Рада проведет час вопросов к правительству / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня сегодняшнего заседания парламента.
Также планируется рассмотрение изменений в Кодекс торгового мореплавания Украины относительно содействия развитию судоходства.
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В целом, согласно повестке дня, сегодня предполагается рассмотреть лишь 3 законопроекта в первом чтении.
С 10:00 до 11:00 традиционно состоится Час вопросов к правительству.
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