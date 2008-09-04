Ющенко: этот шабаш не пройдет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью изданию The Financial Times.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основными темами разговора стали внутриполитическая ситуация в Украине и способы ее преодоления.

Президент охарактеризовал события в парламенте как «демонтаж системы противовесов украинской власти не в пользу демократии».

В то же время глава государства убежден, что ситуация будет урегулирована демократическим путем.

«Как Президент я гарантирую, что мы найдем демократические ответы на те угрозы, предательства, которые произошли. Шабаш этот не пройдет», – сказал Президент.

Он выразил убеждение, что союз Блока Юлии Тимошенко с Партией регионов деструктивен и не будет длительным, следовательно, политические силы начнут переговоры о создании новой коалиции.

"В Украине начнется новый диалог в рамках ведущих политических сил относительно коалиции в парламенте, ее формата. Убежден, что сегодня ни одна из политических сил не имеет сильного желания идти на выборы. И это подталкивает политических лидеров фракций в парламенте начинать диалог, который должен быть конструктивным», – сказал Президент.

Также обсуждалось влияние текущих политических событий на достижение целей политики европейской и евроатлантической интеграции.

Отдельной темой разговора стала ситуация в Грузии и ее возможное влияние на Украину.

Разговор провел собственный корреспондент газеты Роман ОЛЕАРЧИК, который профильно освещает украинские политические и экономические события; на протяжении 2007 года неоднократно проводил интервью с главой Украинского государства.

* * * The Financial Times – ведущая ежедневная британская бизнес-газета, издается с 1888 года, представлена в четырех вариантах: для Великобритании, Континентальной Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ежедневный тираж – 425000 экз., читательская аудитория составляет приблизительно 1,4 миллиона в 110 странах.

Сегодня газета «Файненшл Таймс» занимает первое место в рейтинге самых влиятельных международных изданий.