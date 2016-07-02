Апелляционный суд отпустил командира "Айдара" Лихолита на поручительство нардепов
21:58, 02 июля 2016Политика
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Апелляционный суд Киева избрал личное поручительство народных депутатов Украины Егора Соболева, Андрея Лозового, Семена Семенченко, Игоря Мосийчука и других мерой пресечения бывшему начальнику штаба батальона «Айдар» Валентину Лихолиту.
Апелляционный суд избрал меру пресечения "айдаровцу" Лихолиту / facebook.com/IegorSoboliev
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья удовлетворил апелляционную жалобу частично.
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Сторона защиты просила избрать личное обязательство мерой пресечения.
"Применить в отношении подозреваемого Лихолита Валентина Станиславовича 9 марта 1966 рождения меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов Украины", - сказал судья.
Лихолиту вменяется ряд личных обязанностей, и в частности воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве.
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