Порошенко завтра в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, в воскресенье планируется рабочая поездка главы государства в Одессу для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ.

Читайте такжеВ праздновании Дня ВМС примут участие 15 боевых кораблей и судовПланируется, что в рамках празднеств состоится поднятие Военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях и катерах. В ритуале примут участие личный состав кораблей и катеров, руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, командования ВМС ВСУ и почетные гости.

По завершении ритуала на внешнем рейде планируется возложение венка и цветов на воду в честь погибших военных и гражданских моряков, дефиле военного оркестра на площади Морского вокзала и пр.

«На причале Морского вокзала пройдут торжественные мероприятия с участием руководства государства, области, Минобороны и Генштаба ВСУ, командования ВМС ВСУ. В частности, церемония вручения государственных наград, присвоение кораблям именных названий, ознакомление с образцами вооружения и военной техники», - отметили в ОГА.

Кроме того, предполагается, что Порошенко примет участие в церемонии вручения сертификатов и ключей от квартир военным морякам.