В Одессе в связи с празднованием Дня ВМС улицам города проедет военная техника

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, 30 июня и 4 июля по случаю празднования Дня ВМС будет проводиться передислокация колонн военной техники.

Отмечается, что в соответствии с планом мероприятий по случаю празднования 30 июня и 4 июля подразделениями ВМС будет проводиться передислокация колонн военной техники из села Дачное в Одессу - по Суворовскому и Приморскому районам города.

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Передислокация будет проводиться в сопровождении автомобилей военной безопасности дорожного движения.

В горсовете пояснили, что ко Дню ВМС в Одессе с 30 июня по 2 июля пройдет ряд мероприятий. В частности, праздник начнется ритуалом поднятия на кораблях, ошвартованных в районе Морского вокзала, Военно-Морского флага и флагов расцвечивания.

На внешнем рейде запланировано возложение венка и цветов на воду в честь погибших военных и гражданских моряков.

Кроме того, жителям и гостям города будут продемонстрированы элементы высшего пилотажа, регата на кубок командующего ВМС ВСУ, выступление военного оркестра, дефиле роты почетного караула, «велопробег в тельняшках», старт шлюпочного похода курсантов факультета ВМС Национального университета «Одесская морская академия».