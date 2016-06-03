Порошенко заверяет, что Украина в этом году получит безвизовий режим с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, Украина выполнила все требования Плана действий по визовой либерализации с ЕС.

"После этого Еврокомиссия приняла решение о предоставлении законодательных предложений, также полностью и единогласно поддержав предоставление безвизового режима Украине, далее - решение за Советом ЕС, Советом министров внутренних дел и за Европарламентом", - отметил глава государства.

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"На сегодняшний день дискуссия идет только по одному пункту. Он заключается в том, что разрабатывается ЕС механизм приостановления безвизового режима не Советом ЕС, а Еврокомиссией. Мы не имеем ничего против. Мы уверены, что Украина способна выполнить все взятые на себя обязательства", - сказал Порошенко.

"Единственное, о чем идет дискуссия, - это когда будет введен безвизовый режим. Мы стараемся делать все, что возможно, для того, чтобы и Европарламент, и Евросовет рассмотрели это до лета. Не исключено, к сожалению, что это может произойти в сентябре, но я остаюсь оптимистом, что в 2016 году Украина получит безвизовый режим. Никаких негативных сигналов не существует", - отметил Порошенко.