ЕС может привязать срок предоставления Украине безвизового режима к принятию механизма по его отзыву – Геращенко

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сегодня с вице-премьером по евроатлантической интеграции Иванкой Климпуш-Цинцадзе и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, вместе с представителями Комитетов ВР евроинтеграции, иностранных дел и экспертами и представителями НПО обсудили координацию усилий по безвизовому режиму.

«Мы на финишной прямой, но из-за миграционного кризиса в ЕС существует угроза, что европейская сторона, где сейчас дискутируется вопрос спецмеханизма приостановления безвиза в случае нарушений или миграционных рисков, может привязать срок предоставления безвизового режима Украине с принятием этого спецмеханизма», - заявила она.

«Украина же настаивает на том, что мы выполнили все пункты Плана действий по безвизовому (режиму), а значит, простые украинцы должны как можно быстрее получить право путешествовать без виз. Согласно процедурам ЕС, сначала вопрос предоставления безвизового должны рассмотреть в профильном комитете юстиции в Европарламенте, затем должны состояться дебаты уже в сессионном зале ЕП, затем Совет ЕС должен принять соответствующее решение. Дат рассмотрения украинского вопроса ни в комитете, ни в Европарламенте еще нет», - сообщила Геращенко.

По ее словам, сейчас важна полная мобилизация украинского парламента, всех политических сил и депутатов для двустороннего диалога с европейскими парламентариями - чтобы ускорить процедуру рассмотрения вопроса в ЕП и иметь положительный результат.

«Особая надежда - на голос и поддержку экспертов и неправительственных организаций, которые имеют активные контакты с европейскими партнерами. Наработали план действий - двигаемся, чтобы быстрее украинцы таки смогли получить безвизовый», - отметила первый вице-спикер.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая министры внутренних дел страны ЕС согласовали свою позицию по так называемому механизму экстренного приостановления безвизового режима с третьими странами.

По информации иностранных СМИ, в тот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшее время.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также заявил, что "никаких новых решений по визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

Вместе с тем 20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

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Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.