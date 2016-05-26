В БПП считают, что освобождение Савченко не повод возобновлять в правах делегацию РФ в ПАСЕ

«Бюро ПАСЕ в Таллине приветствовало вчерашнее освобождение Савченко. Теперь большинство парламентариев из стран Совета Европы считают, что это достаточный шаг для начала процесса возобновления в правах делегации РФ в Ассамблее», - заявил Владимир Арьев.

Учитывая это, народный депутат напомнил о других незаконно осужденных РФ заключенных, которых необходимо освободить.

«Я напомнил о других, более 20 украинцах и крымских татарах - заложниках Кремля, о более сотни пленных в застенках оккупантов, об оккупации, собственно, о нарушении основ и главных принципов СЕ. Но, пока, вижу эйфорию от того, что РФ хоть что-то сделала. Однако, эйфория проходит, а украинской делегации в ПАСЕ придется серьезно поработать до конца года - именно тогда возможно рассмотрение вопроса прав делегации РФ, не раньше. Ну и напоследок: у каждой медали всегда две стороны», - отметил Владимир Арьев.